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Шахматист Непомнящий сыграет партию с президентом «Норникеля»

Президент «Норникеля» Влдаимир Потанин сыграет партию с шахматистом Яном Непомнящим
Ян Непомнящий

Ян Непомнящий. Фото: Kamran Jebreili / AP

Российский шахматист Ян Непомнящий 24 декабря сыграет партию с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

В компании отметили, что Потанин уже играл в шахматы на межвузовских турнирах в 1970-е годы, когда был студентом МГИМО.

Бизнес похож на шахматы — это тоже противостояние соперников, мысли. Мне нравится соперничать с сильнейшими в своем деле, потому что у них есть чему поучится. И в этом смысле возможность сыграть шахматную партию с Яном Непомнящим для меня большая удача

Владимир Потанинпрезидент «Норникеля»

Трансляцию партии можно будет посмотреть на сайте сrestbook.com или на страничке «Матч-ТВ» во «ВКонтакте».

«Норникель» и российский шахматист начали сотрудничать осенью во время его подготовки к серии партий за звание чемпиона мира — тогда Непомнящий проиграл норвежцу Магнусу Карслену. Теперь два шахматиста встретятся на чемпионате мира по шахматам в Варшаве, который пройдет с 25 по 31 декабря.

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Анастасия Шейкина
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