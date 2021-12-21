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Россиянам вернут деньги за отмененный отдых в нескольких случаях

АТОР: исполнение обязательств по отменным турам перенесли до 31 декабря 2022 года

Фото: Globallookpress.com

Стали известны подробности условий возврата денег туристам за отмененные из-за пандемии коронавируса туры, отсрочка по которым должна быть вскоре официально утверждена. Детали проекта постановления правительства сообщаются на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, туроператоры смогут перенести исполнение обязательств по турам только в те страны, которые либо ограничили авиасообщение с Россией, либо ввели запрет на въезд туристов — список государств определит Ростуризм. При этом туроператор должен предложить путешественнику равнозначный турпродукт.

Тем не менее, вернуть деньги за несостоявшийся тур можно в нескольких случаях: если туроператор вовремя не уведомит путешественника о прекращении ограничительных обстоятельств в стране или в случае отказа от равнозначного продукта и желания клиента расторгнуть договор. Новый крайний срок уплаты сумм — 31 декабря 2022 года.

Отмечается, что туроператор имеет право не компенсировать стоимость авиаперевозки, которая была включена в путевку, если авиакомпания отложила исполнение обязательств до 2023 года.

Ранее в декабре сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении российским туроператорам отсрочки для возврата денег отечественным путешественникам за отмененные поездки из-за COVID-19. Так, это коснулось возмещения средств по несостоявшимся зарубежным турам, забронированным до 31 марта 2020 года.

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Дарья Рыбак
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