Российским туроператорам дали отсрочку для возврата денег туристам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении российским туроператорам отсрочки для возврата денег отечественным путешественникам за отмененные поездки из-за COVID-19. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщается на сайте кабмина.

«Правительство продлило срок, до которого туроператоры могут воспользоваться средствами фонда персональной ответственности для возврата денег туристам за отмененные путешествия», — говорится в сообщении. Дополнительно указано, что отсрочка дана для возмещения средств по несостоявшимся зарубежным турам, забронированным до 31 марта 2020 года.

Отмечается, что для того, чтобы воспользоваться мерами поддержки правительства, туроператорам необходимо направить соответствующее уведомление в ассоциацию «Турпомощь» до 27 декабря 2021 года (ранее срок был установлен до 15 мая).

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, решение касается только путевок в открытые для отечественных туристов страны. Ее слова передает ТАСС.

Ранее в декабре сообщалось, что российские туроператоры не смогли компенсировать до конца 2021 года потерянные из-за пандемии путевки более чем 200 тысячам путешественников. Отмечается, что более 40 процентов подобных туров было приобретено в страны Европы.