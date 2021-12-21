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В ЕР выступили за ужесточение ответственности для нарушителей ПДД

«Единая Россия» выступила за ужесточение ответственности для нарушителей на дорогах

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Партия «Единая Россия» выступила за ужесточение ответственности для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает Telegram-канал партии.

Как уточнил руководитель фракции партии Владимир Васильев, с февраля по ноябрь 2021 года произошло более 120 тысяч ДТП. Он уточнил, что за этот период погибли 13 тысяч россиян.

«Каждый четвертый погибший — с выездом на встречную полосу, каждый девятый — с превышением скоростного режима. Мы надеемся, что этот шаг поможет сберечь жизни людей. Это предполагает народная программа "Единой России". И об этом неустанно говорит президент», — подчеркнул Васильев.

21 декабря Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения на дорогах. В частности, изменения могут коснуться тех лиц, которые имеют административное наказание и лишены права управления транспортным средством. В том числе парламентарии обсудят и повышение штрафов для нарушителей ПДД.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети, Валерий Васильев предложил ввести наказание за хулиганство на дорогах. За неоднократное нарушение правил дорожного движения (ПДД), в частности хулиганство и лихачество на дорогах, нужно наказывать сроком до пяти лет лишения свободы, заявил сенатор.

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Варвара Кошечкина
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