В Совфеде предложили наказание за хулиганство на дорогах

Сенатор Васильев предложил наказывать за хулиганство на дорогах сроком до пяти лет

За неоднократное нарушение правил дорожного движения (ПДД), в частности, хулиганство и лихачество на дорогах, нужно наказывать сроком до пяти лет лишения свободы. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, курирующий вопросы транспорта и дорожной сети. Его слова приводит ТАСС.

«Одно дело, когда аварии происходят в связи со сложными погодными условиями, какими-то экстремальными ситуациями, которые, к сожалению, на дорогах случаются. И совсем другое дело, когда подвергаются риску жизни участников дорожного движения и пешеходов ради хайпа», — отметил он.

По утверждению сенатора, за такие действия необходимо заказывать не только финансово, ведь штрафы не меняют ситуацию на дорогах.

Кроме того, отметил Васильев, говорить о повышении штрафов для лихачей на дорогах бесполезно, поэтому речь должна идти о реальных сроках лишения свободы. Нарушители скоростного режима, получая штрафы, продолжают ездить со скоростью 200 километров в час. «Остановить таких гонщиков могут только реальные уголовные сроки, которые не должны заменяться общественными работами или сроками условными», — заключил сенатор.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты рассмотрят введение уголовной ответственности для некоторых российских водителей. Речь идет о неоднократных нарушителях ПДД, создающих опасность для жизни граждан.