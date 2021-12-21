Назван самый популярный сервис года среди россиян

Социальная сеть «ВКонтакте» подвела итоги 2021 года и рассказала о любимых продуктах пользователей. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В 2021 году соцсеть представила своей аудитории, которая насчитывает 97 миллионов активных пользователей, более 230 продуктовых обновлений. Так, VK выпустила обновленную версию приложения на iPad, сняла ограничения на видеозвонки, а также запустила сервис VK Музыка. Кроме того, по сравнению с прошлым годом, количество мини-приложений в 2021 выросло на 66 процентов.

Самым популярным сервисом «ВКонтакте» назвала раздел VK Видео. По подсчетам, в сутки платформа собирает более двух миллиардов просмотров. Каждый месяц видео смотрят около 75 миллионов пользователей.

Также популярным у юзеров оказался сервис VK Звонки. VK Звонки первыми в мире сняли ограничение на число участников видеозвонка. С помощью этой платформы общаются 20 миллионов пользователей каждый месяц.

Кроме того, в сервисе VK Работа, который помогает искать работу и сотрудников, создали более двух миллионов резюме. Число пользователей платежного сервиса VK Pay превысило 20 миллионов, количество оформленных карт VK Pay достигло миллиона. В 2021 году с помощью сервиса было совершено более 700 миллионов покупок.

Ранее стало известно, что первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK. Совет директоров единогласно проголосовал за назначение Кириенко на пост.