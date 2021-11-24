В России впервые в мире сняли ограничение на видеозвонки

VK Звонки представили первую в мире технологию с неограниченным числом участников видеозвонка. Об этом сообщает пресс-служба «ВКонтакте».

Уточняется, что отсутствуют какие-либо ограничения на включение видеокамеры, микрофона или длительность звонка. Это стало возможным благодаря реализации проприетарной технологии горизонтального масштабирования звонка. Еще одним нововведением стал отдельный раздел «Звонки‎» для создания звонка по ссылке, просмотра истории вызовов, подключения к идущим в данный момент видео- и аудиоконференциям.

Новая функция будет оценена организаторами онлайн-мероприятий. Обновление доступно в веб-версии, мобильных приложениях «ВКонтакте», в отдельном десктопном приложении VK Звонки, а также во всех продуктах компании VK и ресурсах партнеров, подключивших технологию через SDK VK Звонки после обновления версии.

В сервисе есть все инструменты для управления большими по составу звонками и их модерации. Администраторы конференций могут выключать микрофоны у всех участников и регулировать правила их включения, предоставляя слово при использовании участником функции «Поднять руку».

Кроме того, собственная технология интеллектуального шумоподавления позволит нейтрализовать все посторонние звуки во время звонка. Обеспечить приватность поможет функция «Зал ожидания»: войти в конференцию получится только после того, как организатор одобрит заявку. При этом к разговору можно присоединяться анонимно без профиля в социальной сети «ВКонтакте».

По словам технического директора «ВКонтакте», VK Видео и VK Звонков Александра Тоболя, руководители соцсети видят высокий интерес пользователей к видеозвонкам — ежемесячная аудитория платформы групповых видеозвонков сейчас составляет 20 миллионов. «Чтобы многократно расширить сферу применения звонков, мы избавились от всех ограничений — в том числе по количеству участников видеоконференции, теперь в одном звонке могут полноценно общаться бесконечное число человек. Для этого мы полностью перестроили архитектуру платформы и научились масштабировать звонок на любое количество серверов, а также реализовали решения для серверного транскодирования видео и собственные технологии шумоподавления и обработки аудио. Эти и другие глубинные оптимизации позволили сэкономить для наших пользователей до 60 процентов интернет-трафика, сократить нагрузку на устройства и уменьшить потребление батареи на 20 процентов, а также повысить качество связи», — рассказал он.