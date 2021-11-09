Названа самая популярная среди авторов соцсеть

Пользователи «ВКонтакте» в октябре опубликовали свыше 408 миллионов постов и комментариев. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети со ссылкой на данные Brand Analytics.

Отмечается, что «ВКонтакте» лидирует по количеству авторских публикаций — их в три раза больше, чем на любых других площадках. В октябре также пользователи соцсети сделали на 96 миллионов больше публикаций, чем на всех остальных площадках — Instagram, YouTube, Одноклассники, TikTok, Facebook, Twitter — вместе взятых. Количество авторов из России превышает 23 миллиона.

Также представлен портрет авторов социальной сети. Наиболее активно публикуют контент и комментарии пользователи от 25 до 34 лет, а также аудитория 35-44 и 18-24 лет. Авторов-женщин во «ВКонтакте» больше, чем мужчин — 54 процента против 45,1 процента. Автором считается пользователь, сделавший хотя бы один открытый публичный пост; сообщения в личной переписке и публикации в режиме «Только для друзей» не учитываются.

По данным Mediascope, 46 процентов аудитории рунета посещают «ВКонтакте» ежедневно, а за месяц охват достигает 75 процентов. В третьем квартале количество российских пользователей в месяц составило 72 миллиона, а средняя ежедневная аудитория «ВКонтакте» в России — 46,2 миллиона.