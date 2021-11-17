Крупнейший видеоресурс России обновился

Крупнейший в России видеоресурс «VK Видео» в социальной сети «ВКонтакте» представил пользователям новую видеовитрину и открыл доступ к широкой библиотеке контента, интеллектуальным технологиям поиска и рекомендациям. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, юзеры теперь могут просматривать фильмы, сериалы, телешоу, спортивные матчи, киберспортивные трансляции и другие видеоролики. Все материалы доступны бесплатно и в высоком качестве, вплоть до Full HD и 4К, а также распределены по тематическим разделам: профессиональный контент — во вкладках «Фильмы и сериалы», «ТВ-шоу», «Детям», «Видеоигры», а полупрофессиональный и пользовательский — в рекомендациях и подборках.

При этом найти интересные видео и персонализированный контент поможет интеллектуальная система рекомендаций и новая поисковая платформа: в ее основе — технологии машинного обучения, которые помогают увеличить просмотры из поисковой выдачи, сокращая путь пользователя от запроса до клика на подходящее видео.

Отмечается, что авторы и правообладатели смогут распределять видео по тематическим плейлистам для подписок: их можно создавать как из личного профиля, так и от лица сообщества. Таким образом пользователям легче находить любимые шоу среди разнообразия библиотеки.

«В наших планах продолжить развитие интеллектуальных технологий в рекомендациях и поиске — это позволит нашим зрителям открывать для себя больше новых и интересных видео. В будущем мы представим еще больше возможностей, а сама видеовитрина "VK Видео" появится и в других видеосервисах экосистемы VK», — заметила СЕО «ВКонтакте» и «VK Видео» Марина Краснова.

«VK Видео» — новая видеоплатформа экосистемы VK, которая объединяет видеосервисы «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Клипы». Каждый день сервисом пользуются больше 40 миллионов человек. Ежегодно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» появляется более 250 миллионов видео: из них 80 процентов — это UGC-контент, а 20 процентов — профессиональный. Планируется, что до конца текущего года пользователям «VK Видео» станет дополнительно доступно 50 тысяч единиц профессионального контента.