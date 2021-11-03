Россиянам бесплатно покажут лекции экспертов

Видеоплатформа «VK Видео» бесплатно покажет трансляции лекций одного из главных событий в области российской креативной экономики — фестиваля креативных индустрий G8. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В частности, зрители смогут увидеть записи выступлений экспертов из «Афиши Daily», Inc. Russia, «КБ Стрелка», «Винзавода», VK, а также других творческих специалистов — актеров, режиссеров, диджитал-артистов и блогеров.

Таким образом пользователи смогут виртуально присоединиться к G8: узнать, как блокчейн развивает благотворительность и уличное искусство, какой потенциал скрывает реклама и почему короткие вертикальные ролики изменили креативную индустрию.

Фестиваль G8 ежегодно объединяет экспертов из сферы дизайна, архитектуры, музыки, медиа, кино, современного искусства. В 2021 году событие прошло в пятый раз: фестиваль состоялся 9 и 10 сентября в культурном центре ЗИЛ в Москве. Больше ста спикеров представили новые проекты и рассказали, как меняются их отрасли.

«VK Видео» — новая видеоплатформа экосистемы VK, которая объединяет видеосервисы «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также «Клипы». Каждый день сервисом пользуется больше 40 миллионов человек. Ежегодно во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» появляется более 250 миллионов видео: из них 80 процентов — это UGC-контент, а 20 процентов — профессиональный. Планируется, что до конца текущего года пользователям «VK Видео» станет дополнительно доступно 50 тысяч единиц профессионального контента.