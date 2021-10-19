В работе «ВКонтакте» снова произошел сбой

Российские пользователи снова пожаловались на сбой в работе социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Downdetector..

Так, по состоянию на 07:40 был зафиксирован 2 331 отчет о проблеме в работе приложения. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге.

10 октября сообщалось, что пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте» и Telegram. Большинство из них отмечали проблемы с веб-версиями сервисов, однако у некоторых не получалось авторизоваться в мобильных приложениях.

Ранее тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon.