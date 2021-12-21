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Путин призвал повысить зарплаты военным в России

Президент Путин: военные в России должны получать за свою службу достойное вознаграждение

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Reuters

Российские военные должны получать достойное вознаграждение за свою службу, призвал президент РФ Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.

По мнению главы государства, зарплаты военнослужащих должны быть выше средних в ведущих отраслях экономики по стране.

«Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии», — отметил Путин.

Ранее стало известно, что с 1 октября 2021 года выросла заработная плата российских военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств. Прирост составил 3,7 процента.

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Никита Абрамов
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