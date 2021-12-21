Путин призвал повысить зарплаты военным в России
Президент Путин: военные в России должны получать за свою службу достойное вознаграждение
Российские военные должны получать достойное вознаграждение за свою службу, призвал президент РФ Владимир Путин. Его слова передает ТАСС.
По мнению главы государства, зарплаты военнослужащих должны быть выше средних в ведущих отраслях экономики по стране.
«Правительство должно и дальше своевременно и в том объеме, которое обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих. И, конечно, увеличивать военные пенсии», — отметил Путин.
Ранее стало известно, что с 1 октября 2021 года выросла заработная плата российских военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств. Прирост составил 3,7 процента.