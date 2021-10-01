Правительство увеличило зарплаты военным и силовикам

Правительство с 1 октября увеличило зарплаты военным и силовикам на 3,7 процента

С 1 октября вырастет заработная плата российских военнослужащих и сотрудников ряда силовых ведомств. Прирост составит 3,7 процента. Об этом говорится в постановлении российского правительства.

Нововведение коснется военнослужащих, которые проходят службу по призыву и по контракту, росгвардейцев, сотрудников органов внутренних дел, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи. Кроме того, у военных вырастут пенсии, так как размер военных пенсий напрямую зависит от размера окладов.

Помимо прочего, в пятницу, 1 октября, стартовал осенний призыв в армию, в ходе призывной кампании планируется направить на службу более 127 тысяч человек.

С 1 октября в стране вступил в силу ряд изменений в законах. В частности, техосмотр будут проводить по новым правилам и ужесточат контроль за денежными переводами россиянам из-за границы. Все главные нововведения перечислены в материале «Ленты.ру».

