Байден раскрыл подробности о выявленном омикрон-штамме в Белом доме

Президент США Джо Байден заявил, что в Белом доме зафиксировали случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщает РИА Новости.

В своем обращении к нации Байден рассказал, что омикрон-штамм обнаружили в Белом доме. Он раскрыл подробности о выявленных случаях: по его словам, новую мутацию COVID-19 нашли среди привитых людей.

«Омикрон передается так легко, поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди», — подчеркнул лидер США.

Байден добавил, что случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19 присутствуют в каждой организации. «Даже в Белом доме среди вакцинированных от омикрона», отметил он.

В том же обращении к гражданам США Байден заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране.

Ранее стало известно, что сотрудник Белого дома, тесно контактировавший с Байденом, заразился COVID-19. Президент сдавал тесты на наличие инфекции в воскресенье и в понедельник. Оба исследования дали отрицательный результат, поэтому Байден не станет уходить на карантин.