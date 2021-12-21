Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден раскрыл подробности о выявленном омикрон-штамме в Белом доме

Президент США Байден заявил о случаях заражения омикроном среди привитых в Белом доме
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что в Белом доме зафиксировали случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщает РИА Новости.

В своем обращении к нации Байден рассказал, что омикрон-штамм обнаружили в Белом доме. Он раскрыл подробности о выявленных случаях: по его словам, новую мутацию COVID-19 нашли среди привитых людей.

«Омикрон передается так легко, поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди», — подчеркнул лидер США.

Байден добавил, что случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19 присутствуют в каждой организации. «Даже в Белом доме среди вакцинированных от омикрона», отметил он.

В том же обращении к гражданам США Байден заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране.

Ранее стало известно, что сотрудник Белого дома, тесно контактировавший с Байденом, заразился COVID-19. Президент сдавал тесты на наличие инфекции в воскресенье и в понедельник. Оба исследования дали отрицательный результат, поэтому Байден не станет уходить на карантин.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США задумали введение жестких мер против России при «вторжении на Украину»
Захарова оценила покупку Польшей у США «новинок секонд-хенда» военной техники
Выполнение «Газпромом» своих обещаний назвали самым большим страхом для Украины
Россиянам рассказали о неизлечимых последствиях COVID-19
Пенсионерка принесла в жертву младенца ради спасения мужа
Ситуацию на рынке сахара в России назвали стабильной
Омикрон-штамм стал доминирующим в США
«Спартак» усилился одним из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии
Байден раскрыл подробности о выявленном омикрон-штамме в Белом доме
Диетолог раскрыла правду о вреде капусты
Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии коронавируса
Кадыров пригрозил Турции из-за открытия парка имени Дудаева
Отец девятилетней студентки МГУ прокомментировал драку фразой «о чем вы вообще?»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter