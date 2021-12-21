Тесно контактировавший с Байденом сотрудник Белого дома заразился COVID-19

Сотрудник Белого дома, тесно контактировавший в пятницу, 17 декабря, с президентом США Джо Байденом, заразился COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

«Утром в понедельник сотрудник среднего звена, который обычно не контактирует с президентом, сдал положительный тест на COVID-19. Тремя днями ранее, в пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут на борту номер один вблизи президента», — сказала Псаки.

Она добавила, что Байден сдавал тест в воскресенье и в понедельник, оба результата отрицательные, поэтому президент не будет уходить на карантин.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в США, на него приходится около трех четвертей случаев заражения в стране.

Ранее в ноябре Байден призвал граждан вакцинироваться и ревакцинироваться для максимальной защиты от омикрон-штамма коронавируса. «Лучшая защита от нового штамма или любого другого штамма — полностью привиться и сделать ревакцинацию», — заявил американский лидер.