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Тесно контактировавший с Байденом сотрудник Белого дома заразился COVID-19

Джен Псаки: сотрудник Белого дома, тесно контактировавший с Байденом, заразился COVID-19
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сотрудник Белого дома, тесно контактировавший в пятницу, 17 декабря, с президентом США Джо Байденом, заразился COVID-19. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

«Утром в понедельник сотрудник среднего звена, который обычно не контактирует с президентом, сдал положительный тест на COVID-19. Тремя днями ранее, в пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут на борту номер один вблизи президента», — сказала Псаки.

Она добавила, что Байден сдавал тест в воскресенье и в понедельник, оба результата отрицательные, поэтому президент не будет уходить на карантин.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в США, на него приходится около трех четвертей случаев заражения в стране.

Ранее в ноябре Байден призвал граждан вакцинироваться и ревакцинироваться для максимальной защиты от омикрон-штамма коронавируса. «Лучшая защита от нового штамма или любого другого штамма — полностью привиться и сделать ревакцинацию», — заявил американский лидер.

Марина Совина
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