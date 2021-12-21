Невеста отняла у подруги приглашение на свою свадьбу из-за ее красоты

Невеста отняла приглашение на свадьбу у своей подруги из-за чересчур привлекательной внешности. Соответсвующий ролик появился в социальной сети TikTok.

Жительница Германии Алена (Alena) опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющем ее ногу. Вещь также украшена голубыми стразами.

По словам блогерши, приятельница решила не пускать ее на свою свадьбу. «Подруга сказала, что я слишком красивая в платье, которое она сама же и выбрала. По этой причине она попросила меня не приходить на свадьбу. Все равно я сделаю в нем крутые фото», — пожаловалась героиня материала.

Публикация девушки стала вирусной и набрала почти восемь миллионов просмотров. Зрители поддержали ее в комментариях и осудили поступок невесты. «Это очень грустно, женщины должны поддерживать друг-друга», «Зачем тогда выбирать такое красивое платье?», «Невеста — очень плохая подруга!», «Ты красотка, тебе не нужны такие друзья», — высказались юзеры.

Ранее другая невеста попросила гостью изменить внешность, пригрозив тем, что не пустит ее на свадьбу. Жительница Австралии отправила своей приятельнице несколько сообщений, где потребовала от нее скрыть татуировки и перекрасить волосы в естественный цвет. «Мы много поработали над тематикой свадьбы, и, к моему сожалению, твой внешний вид ей противоречит. Может, временно нанесешь на волосы оттеночный спрей? Я просто хочу, чтобы все выглядело идеально, и могу прислать несколько идей, например, красивые платья с длинным рукавом или пиджаки», — написала она.