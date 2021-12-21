Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Невеста отняла у подруги приглашение на свою свадьбу из-за ее красоты

Невеста не пустила на свадьбу подругу, посчитав, что она выглядит чересчур привлекательно
Alena Yildiz

Alena Yildiz. Фото: @alenayildiz

Невеста отняла приглашение на свадьбу у своей подруги из-за чересчур привлекательной внешности. Соответсвующий ролик появился в социальной сети TikTok.

Жительница Германии Алена (Alena) опубликовала видео с нарядом, который виновница торжества выбрала для нее на церемонию бракосочетания. На размещенных кадрах девушка позирует в облегающем блестящем платье с глубоким декольте и высоким разрезом, оголяющем ее ногу. Вещь также украшена голубыми стразами.

По словам блогерши, приятельница решила не пускать ее на свою свадьбу. «Подруга сказала, что я слишком красивая в платье, которое она сама же и выбрала. По этой причине она попросила меня не приходить на свадьбу. Все равно я сделаю в нем крутые фото», — пожаловалась героиня материала.

Материалы по теме:
«У нас девушке в приданое покупают спальню» Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
«У нас девушке в приданое покупают спальню»Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
4 августа
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской» Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
«Оставляй деньги, машину и иди к своей русской»Коньяк при знакомстве, танец с шашлыком и письмо с проклятием: как выходят замуж армянские девушки
20 марта

Публикация девушки стала вирусной и набрала почти восемь миллионов просмотров. Зрители поддержали ее в комментариях и осудили поступок невесты. «Это очень грустно, женщины должны поддерживать друг-друга», «Зачем тогда выбирать такое красивое платье?», «Невеста — очень плохая подруга!», «Ты красотка, тебе не нужны такие друзья», — высказались юзеры.

Ранее другая невеста попросила гостью изменить внешность, пригрозив тем, что не пустит ее на свадьбу. Жительница Австралии отправила своей приятельнице несколько сообщений, где потребовала от нее скрыть татуировки и перекрасить волосы в естественный цвет. «Мы много поработали над тематикой свадьбы, и, к моему сожалению, твой внешний вид ей противоречит. Может, временно нанесешь на волосы оттеночный спрей? Я просто хочу, чтобы все выглядело идеально, и могу прислать несколько идей, например, красивые платья с длинным рукавом или пиджаки», — написала она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Минздраве призвали пересмотреть особенности вакцинации от коронавируса
Суд оставил под стражей фигурантов дела о пытках заключенных в ОТБ-1
США упрекнули в неготовности заботиться о существовании Украины
Мишустин назвал уровень коллективного иммунитета в России
Попова раскрыла состояние зараженных омикроном россиян
В АТОР назвали «совсем грустным» нежелание иностранцев ехать в Россию
Мать потанцевала рядом с больным младенцем и рассердила зрителей
Представлен ноутбук с дырявым дисплеем
Главный тренер сборной России оценил желание НХЛ отказаться от Олимпиады-2022
Роспотребнадзор назвал главное отличие омикрон-штамма от предыдущих
Невеста отняла у подруги приглашение на свою свадьбу из-за ее красоты
Отважная индейка прогнала питона от гнезда и попала на видео
Европу предупредили о возможных последствиях войны России и НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter