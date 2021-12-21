Акции «Яндекса» выросли после завершения сделки с Uber

В ходе торгов во вторник, 21 декабря, акции российской компании «Яндекс» выросли на 1,69 процента — до 4,55 тысячи рублей за штуку. Это произошло после того как IT-компания объявила о завершении сделки с Uber.

«Яндекс» закрыл сделку по выкупу доли Uber в «Яндекс.Еде», «Лавке», «Доставке» а также в бизнесе беспилотных автомобилей и роверов, общая сумма составила миллиард долларов. «Яндекс» также приобрел у Uber 4,5 процента акций совместного предприятия MLU B.V.

Кроме того, «Яндекс» получит право в течение двух лет выкупить оставшуюся долю Uber по цене, зафиксированной в диапазоне 1,8-2 миллиарда долларов.

О грядущей сделке стало известно в конце августа. «В результате сделки «Яндекс» рассчитывает ускорить темпы развития бизнеса на быстрорастущем рынке электронной коммерции и фудтеха за счет более тесной интеграции сервисов и упрощения управленческих процессов», — говорили тогда в компании.