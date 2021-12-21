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Дипломатов из ряда стран обяжут проходить дактилоскопию в России

МИД: дипломаты из ряда стран будут обязаны пройти дактилоскопию после въезда в Россию

Фото: Павел Быркин / РИА Новости

Дипломаты из ряда стран будут обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование в течение девяноста календарных дней со дня въезда в Россию. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

После проведенного мониторинга проходить дактилоскопию решили обязать дипломатических сотрудников из следующих государств: Австрия, Аргентина, Афганистан, Бенин, Гвинея, Дания, Джибути, Камерун, Ливан, Литва, Мавритания, Малайзия, Мали, Нигер, Перу, Руанда, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Сомали, Сьерра-Леоне, Таиланд, Танзания, Того и Уругвай. При этом в МИД подчеркнули, что список стран может быть скорректирован в будущем.

В заявлении ведомства сказано, что на данный момент ведется проработка практических аспектов реализации вышеупомянутых законодательных норм. По ее результатам в МИД пообещали дополнительно проинформировать все заинтересованные организации.

В сентябре сообщалось, что с 29 декабря 2021-го Министерство внутренних дел России начнет выдавать мигрантам пластиковые карты, в которые будет встраиваться электронный носитель с данными о прохождении дактилоскопии и фотографии. Тогда уточнялось, что пластиковые карты с чипами будут выдавать при наличии технической возможности.

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Екатерина Андреева
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