В России подсчитали погибшие компании

По итогам 11 месяцев года количество закрывшихся российских компаний сократилось на четверть по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, подсчитали в аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (данные специалистов есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Показатель смертности бизнеса стал рекордно низким за последние шесть лет, «погибло» 345,7 тысячи организаций. Заметно реже компании стали закрываться в Псковской области (на 67,6 процента), Кабардино-Балкарии (минус 62,7 процента), Ингушетии (минус 62,3 процента), Калининградской области (минус 61,1 процент). Выражена тенденция и в таких субъектах, как Оренбургская область, Чувашия, Красноярский Край (падение в пределах 50 процентов). Однако в 15 регионах бизнесы стали ликвидировать чаще. Хуже всего ситуация в Чукотском автономном округе (рост показателя более чем на 90 процентов), в Ставропольском крае (плюс 67,7 процента), Липецкой области (плюс 63,8 процента).

Смертность бизнеса резко увеличилась в 2020 году на фоне коронавирусного кризиса, показатель оставался высоким с середины лета до конца года. В 2021-м тенденция пошла на спад: на минимуме с 2015 года оказалось как число закрытых бизнесов, так и разница между открытыми и ликвидированными предприятиями. В прошлом году с января по ноябрь число закрывшихся организаций было примерно на 270 тысяч больше числа открытых, а в нынешнем разница снизилась до примерно 143 тысяч.

Исследование основано на данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о регистрации и закрытии коммерческих организаций, в подсчетах не учитывалась реорганизация юрлиц. На положительную тенденцию в ситуации со смертностью компаний в FinExpertiza обращали внимание летом: тогда компания указывала, что число закрывшихся к концу мая предприятий также сократилось до шестилетнего минимума. За пять месяцев было ликвидировано 121,1 тысячи предприятий, подсчитала аналитическая служба компании.