Российские компании стали реже умирать

За пять месяцев 2021 года число закрывшихся компаний в России сократилось до шестилетнего минимума, говорится в сообщении международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Всего с января по май ликвидировано 121,1 тысячи предприятий, подсчитала аналитическая служба компании. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года бизнес стал умирать в полтора раза реже. При этом в апреле и мае 2021 года открывшихся бизнесов впервые за четыре года оказалось больше, чем закрывшихся. Прежде на одну новую компанию в среднем приходились две ликвидированные.

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В апреле в стране запущено 22,7 тысячи новых компаний, ликвидировано 15,1 тысячи. В мае открылось 15,2 тысячи компании, а закрылось 11,5 тысячи. Последний раз бизнес чаще открывался, чем закрывался, в апреле 2017 года, когда за месяц закрыли 32,2 тысячи компаний, а открыли 36,6 тысячи.

Снижение количества закрывшихся компаний в 2021 году отмечается в большей части российских регионов. Лучше всего ситуация в Мордовии (в январе-мае число ликвидированных предприятий сократилось на 78,8 процента), Карачаево-Черкесии (минус 75,4 процента), Ингушетии (минус 75 процента), Волгоградской (минус 72,2 процента), Тульской (минус 67,5 процента), Псковской области (минус 66,2 процента), Хакасии (минус 64,5 процента), Еврейской автономной области (минус 63 процента), Ярославской (минус 62,9 процента) и Пензенской области (минус 56,2 процента).

Исследование основано на данных Федеральной налоговой службы (ФНС) о регистрации и закрытии коммерческих организаций, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц​ (ЕГРЮЛ). Реорганизованные предприятия при подсчете не учитывались.

В прошлом году на фоне введения нерабочих дней в России открывалось меньше новых компаний: апрельские показатели стали минимальными с 2005 года. На одну открывшуюся компанию в стране приходились три ликвидированных.

В июне 2021 года президент России Владимир Путин заявил, что в целом экономика страны восстанавливается после коронавирусного кризиса. При этом он отметил, что пока до конца преодолеть последствия пандемии еще не удалось.

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