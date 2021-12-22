Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

104-летняя парикмахер поделилась секретом долголетия

104-летняя жительница США назвала причиной долголетия отличный аппетит и отказ от соли

Фото: Ernestine Spencer

Жительница США отметила 104-й день рождения и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает The Commercial Appeal.

Эрнестина Спенсер из города Мемфис, штат Теннесси, провела знаменательный день в компании дочери и внука, которые прилетели на праздник из Филадельфии. Спенсер появилась на свет в Мемфисе в 1917 году и всю жизнь провела в родном городе. Женщина долгие годы работала парикмахером, а ее клиентами стали несколько поколений горожан.

Материалы по теме:
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января

Причиной своего долголетия 104-летняя пенсионерка назвала любовь как следует поесть. «У меня отличный аппетит. Обожаю поесть поплотнее. Я люблю любую еду. Правда, отказалась от соли и сахара», — поделилась долгожительница.

Долгожительница рассказала, что ей нравится, как изменился Мемфис за прошедший век, и она рада, что стала очевидицей этих перемен. Молодым Спенсер посоветовала следовать Писанию и не обманывать.

Ранее секрет своего долголетия раскрыла 101-летняя жительница Великобритании. Она считает, что прожила так долго, потому что любит петь.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Отец студентки-вундеркинда МГУ обратился в полицию
Россиян предупредили о новых валютных рисках
Геологи нашли соединяющий Галапагосы с Панамой «подземный ход»
В России оценили ущерб от киберпреступлений в 2021 году
Леди Гага раскрыла подробности о своей роли в «Доме Gucci»
Россиянин отдохнул в Египте и назвал способ ужиться в одном отеле с украинцами
Названы самые вредные пищевые привычки для пожилых людей
В российском регионе задержали зампредседателя Законодательного Собрания
В России увеличатся выплаты пострадавшим в ДТП по ОСАГО
Медики назвали способы снятия боли в желудке без лекарств
104-летняя парикмахер поделилась секретом долголетия
У всех ревакцинированных «Спутником V» обнаружили антитела к омикрон-штамму
Цена на газ в Европе достигла исторического максимума
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter