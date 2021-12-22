104-летняя парикмахер поделилась секретом долголетия

Жительница США отметила 104-й день рождения и поделилась секретом своего долголетия. Об этом сообщает The Commercial Appeal.

Эрнестина Спенсер из города Мемфис, штат Теннесси, провела знаменательный день в компании дочери и внука, которые прилетели на праздник из Филадельфии. Спенсер появилась на свет в Мемфисе в 1917 году и всю жизнь провела в родном городе. Женщина долгие годы работала парикмахером, а ее клиентами стали несколько поколений горожан.

Причиной своего долголетия 104-летняя пенсионерка назвала любовь как следует поесть. «У меня отличный аппетит. Обожаю поесть поплотнее. Я люблю любую еду. Правда, отказалась от соли и сахара», — поделилась долгожительница.

Долгожительница рассказала, что ей нравится, как изменился Мемфис за прошедший век, и она рада, что стала очевидицей этих перемен. Молодым Спенсер посоветовала следовать Писанию и не обманывать.

Ранее секрет своего долголетия раскрыла 101-летняя жительница Великобритании. Она считает, что прожила так долго, потому что любит петь.