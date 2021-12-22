Диетолог перечислила четыре шага к похудению без диет и тренировок

Индийский диетолог Азра Хан назвала четыре простых шага к похудению без диет и тренировок. Свои способы она перечислила в Instagram-аккаунте.

Нутрициолог считает, что не надо особо себя утруждать, чтобы сбросить вес и поддерживать форму. Главное, по ее мнению, прислушиваться к желаниям своего организма, а не следовать навязанным модным диетам.

Во-первых, Хан советует есть только тогда, когда испытываешь голод. Не стоит завтракать, обедать или ужинать лишь потому, что пришло время для приема пищи. «Слушай свое тело и давай ему топливо только тогда, когда это требуется», — отметила диетолог.

Вторым шагом к похудению и осознанному питанию врач называет умение вовремя остановиться. По ее словам, надо вставать из-за стола сразу, как только почувствуешь насыщение. Хан добавила, что многие люди продолжают по инерции есть, потому что им нравится вкус блюда, но так делать не стоит.

Чтобы точнее понимать, когда наступает насыщение, нутрициолог предлагает прибегнуть к третьей хитрости: тщательно пережевывать каждый кусочек и наслаждаться всеми оттенками вкуса. Наконец, последний шаг — есть то, что нравится, а не то, что навязывают окружающие. Если все вокруг сидят на кето- или палеодиете, не стоит слепо им подражать.

Ранее британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал способ сбросить шесть килограммов за 12 недель. Он порекомендовал не есть за три часа до сна и отказаться от вечерних перекусов, чтобы увидеть улучшения в состоянии здоровья и фигуры.