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Диетолог назвал способ сбросить шесть килограммов без диет и тренировок

Диетолог Мосли заявил, что похудеть без усилий поможет правильно выбранное время для ужина

Кадр: Daily Express

Британский врач-диетолог Майкл Мосли назвал способ сбросить шесть килограммов за 12 недель без диет и тренировок. Его слова приводит Express.

Мосли рассказал, что похудеть без лишних усилий поможет правильно выбранное время для ужина. Он порекомендовал не есть за три часа до сна и отказаться от вечерних перекусов, чтобы увидеть улучшения в состоянии здоровья и фигуры.

Для подтверждения своих слов врач сослался на исследование, проведенное Ноттингемским университетом и Тегеранским университетом медицинских наук в Иране. В нем приняли участие 82 здоровые женщины, имеющие лишний вес — их объединяло то, что они заканчивали есть примерно в 10 часов вечера.

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Участниц разделили на две группы и попросили в течение 12 недель следовать правилам эксперимента: часть женщин продолжила ужинать в привычное для себя время, а часть ужинала за три-четыре часа до сна. В итоге участницы второй группы похудели в среднем на семь килограммов. «Они также потеряли лишние сантиметры в талии, у них также было отмечено снижение уровня холестерина и жиров в крови», — отметил Мосли.

Диетолог также отметил, что те, кто ест поздно, сжигают на 10 процентов меньше жира за ночь, чем те, кто ужинают за три часа до сна. Он добавил, что лучше съесть запланированные для вечернего перекуса продукты в течение дня.

Ранее сообщалось, что британский врач-диетолог Майкл Мосли рассказал о пользе горького шоколада и посоветовал желающим похудеть запастись им. Он отметил, что зачастую именно сладости, которые уподобляются запретному плоду во время похудения, становятся причиной срывов во время диет.

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Евгения Черкасова
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