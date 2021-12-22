В Корее покажут 6G

Компания LG покажет усилитель мощности для сетей 6G на выставке в Корее. Об этом сообщает издание FoneArena.

Представители корпорации объявили об участии в «Корейской выставке науки и технологий 2021 года», которая пройдет в Ильсане с 22 по 24 декабря. На мероприятии специалисты LG покажут свои достижения в области исследования и разработки стандарта 6G. Так, инженеры продемонстрируют усилитель мощности — передатчик, разработанный совместно с немецким научно-исследовательским институтом Фраунгофера.

По словам представителей компании, LG тестировала данное оборудование в августе. Оно предназначено для передачи и приема беспроводных данных на расстоянии более ста метров на открытом воздухе. Устройство работает на базе частот диапазона 6 гигагерц.

В описании изобретения говорится, что для обеспечения максимальной скорости передачи данных в сетях 6G оборудование использует полосу частот от 100 гигагерц до 10 терагерц. Это позволит обмениваться данными между базовыми станциями со скоростью до одного терабайта в секунду.

LG совместно с Keysight Technologis Inc. также покажет технологию «адаптивного формирования луча». Она преобразует направления сигнала в соответствии с изменениями каналов и положением приемников.

Ранее специалисты Научно-исследовательского института радио (НИИР) и Сколковского института науки и технологий сообщили, что шестое поколение сотовой связи может появиться в России в 2035 году. Опытная эксплуатация начнется не ранее 2028–2029 годов.