Бывшему министру Абызову продлили арест до 35 месяцев 27 суток

Бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову и другим фигурантам продлили срок ареста еще на три месяца. Об этом в среду, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Согласно данным пресс-службы, Абызову, Степанову, Пелипасову, Фрайденберг, Русакову, Ильичеву продлили арест на три месяца до 25 марта 2022 года, а в общем этот срок составит 35 месяцев и 27 суток. Защита фигурантов просила изменить меру пресечения, но всем шестерым суд отказал.

Абызов с 2012 по 2018 год занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Он был задержан 26 марта 2019 года, тогда же Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

Следствие считает, что с 2011 по 2014 год экс-министр и его сообщники обманули акционеров энергетических компаний ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» и похитили 4 миллиарда рублей, после чего вывели их за рубеж.