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Пассажиры устроили массовую драку с полицейским в аэропорту и попали на видео

В аэропорту Майами пассажиры устроили массовую драку и напали на полицейского

Пассажиры международного аэропорта в Майами, США, устроили массовую драку, которую попытался остановить полицейский. Инцидент попал на видео, ролик и подробности публикует Daily Mail.

Сообщается, что агрессивное поведение пассажиров вызвала задержка рейса. На кадрах видно, как дебоширов окружила большая толпа людей. В это время страж правопорядка пытается оттащить одного участника драки из эпицентра событий удушающим приемом, однако на помощь товарищу бросаются несколько американцев.

Позднее на полицейского нападает с кулаками другой мужчина. В итоге представителю закона пришлось отступить назад и даже вытащить пистолет. Чтобы уладить конфликт, было вызвано подкрепление. Отмечается, что под стражу были взяты два человека.

В октябре российские и британские туристы устроили массовую драку в Турции и попали на видео. Сначала на записи видно, как в холле пятизвездочного отеля несколько мужчин начали выяснять отношения друг с другом. Вскоре разговор на повышенных тонах перешел в потасовку, в которой приняли участие более 15 человек.

Дарья Рыбак
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