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СМИ-иноагенты смогут задать вопрос Путину

Песков: СМИ-иноагенты могут участвовать в пресс-конференции президента Владимира Путина
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

СМИ-иноагенты примут участие в предстоящей большой пресс-конференции президента России. Об этом сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина в эфире «Первого канала», передает РИА Новости.

По словам Пескова, СМИ-иноагенты могут участвовать в пресс-конференции и будут иметь такое же право задать вопрос президенту. «Статус иностранного агента для СМИ не является запретительным. Он никоим образом не запрещает работу. СМИ просто должны информировать своих слушателей, читателей, зрителей, что они получают иностранные деньги и на эти деньги живут», — подчеркнул он. Пресс-секретарь отметил, что не нужно преувеличивать и искать в этом нюансы.

Ранее Песков объяснил, как Кремль выбирал журналистов для участия в пресс-конференции. «Из федеральных и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, тех, кто активно освещает президентскую повестку дня. Приоритет — у крупных СМИ, поэтому все желающие попасть не смогли», — сказал он.

Марина Совина
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