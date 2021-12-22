Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор журналистов для участия в пресс-конференции Путина. В интервью телекомпании НТВ он уточнил, что в мероприятии примут участие те СМИ, которые «на связи» с Кремлем.

«Из федеральных и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, тех, кто активно освещает президентскую повестку дня. Приоритет — у крупных СМИ, поэтому все желающие попасть не смогли», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в пресс-конференции традиционно примут участие представители региональных медиа. В подготовке списка их фамилий Кремлю помогали региональные власти.