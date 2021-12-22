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Песков объяснил выбор журналистов для участия в пресс-конференции Путина

Песков: в пресс-конференции Путина участвуют СМИ, которые «на связи» с Кремлем
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор журналистов для участия в пресс-конференции Путина. В интервью телекомпании НТВ он уточнил, что в мероприятии примут участие те СМИ, которые «на связи» с Кремлем.

«Из федеральных и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, тех, кто активно освещает президентскую повестку дня. Приоритет — у крупных СМИ, поэтому все желающие попасть не смогли», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также добавил, что в пресс-конференции традиционно примут участие представители региональных медиа. В подготовке списка их фамилий Кремлю помогали региональные власти.

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Артур Галеев
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