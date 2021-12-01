В Кремле рассказали о формате ежегодной пресс-конференции Путина

Песков: на ежегодной пресс-конференции Путина лимит журналистов составит 500 человек

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина будет лимит журналистов из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Он отметил, что лимит журналистов составит 500 человек. Список тех, кто будет допущен к конференции составит Кремль.

«Обычно у нас бывает свыше тысячи, 1100 и так далее. Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию», — объяснил представитель Кремля.

По словам Пескова, итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 23 декабря в очном формате. Местом ее проведения выбран московский Манеж.