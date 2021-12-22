После скандала с юной студенткой МГУ обучение вундеркиндов решили упорядочить

Вопрос с обучением вундеркиндов в российских вузах нужно упорядочить на законодательном уровне. С такой инициативой выступила первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва». Таким образом она прокомментировала скандал с девятилетней студенткой МГУ Алисой Тепляковой.

Она отметила, что одаренным детям в психологическом плане нелегко находиться в высших учебных заведениях. По этой причине необходимо составить для юных студентов отдельный порядок учебного процесса.

«Есть физиологические нормы, которые никто не в силах ускорить. Девочки в восемь-девять лет еще в куклы играют. В вузах более жесткие правила, чем в школе, там учатся взрослые люди», — отметила Буцкая.

По ее мнению, тот факт, что девятилетняя Теплякова несколько месяцев пропускала занятия в МГУ, свидетельствует о правильной психической реакции организма на обрушившийся стресс.

Парламентарий не согласна с поведением отца вундеркинда, который требовал встречи с преподавателями из-за неправильного ответа дочери на экзамене. Буцкая уверена, что своим гневом он подает плохой пример юной студентке.

Видео того, как отец девочки Евгений Тепляков напал на завкафедрой во время экзамена дочери, появилось в сети во вторник, 21 декабря. На кадрах видно, как он на глазах у ребенка пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками. После инцидента отдел по делам несовершеннолетних начал проверку.