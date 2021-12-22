Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Москве перевернулся рейсовый автобус

РИА Новости: в Новой Москве перевернулся рейсовый автобус

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Новой Москве после ДТП перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел возле дома №14 на Калужском шоссе. Уточняется, что перевернувшееся после аварии транспортное средство лежит на боку. На данный момент проводится эвакуация людей.

По словам источника агентства, на место происшествия направлены машины скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов. Момент столкновения попал на видео.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В России описали возможные сценарии конфликта с НАТО
Лукашенко заявил о предотвращении терактов в Белоруссии
Автобус с пассажирами съехал в кювет после ДТП в Новой Москве
Ивлеева показала свою квартиру в Москве
Попова рассказала о состоянии зараженных омикроном россиян
В Минздраве заявили о добровольной вакцинации подростков от коронавируса
20-летний вратарь умер после столкновения с соперником во время матча
Названы самые распространенные схемы мошенничества на сервисах объявлений
Идущие в Азию грузовые суда с газом экстренно сменили курс на Европу
Ректора Казанского университета обвинили в подстрекательстве к убийству
После скандала с юной студенткой МГУ обучение вундеркиндов решили упорядочить
У арестованного российского ректора нашли золотой унитаз
Стройкам в России предрекли катастрофу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter