В Москве перевернулся рейсовый автобус

В Новой Москве после ДТП перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Инцидент произошел возле дома №14 на Калужском шоссе. Уточняется, что перевернувшееся после аварии транспортное средство лежит на боку. На данный момент проводится эвакуация людей.

По словам источника агентства, на место происшествия направлены машины скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов. Момент столкновения попал на видео.