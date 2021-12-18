Автобус с отказавшими тормозами влетел во двор жилого дома и попал на видео

В Саратове междугородний автобус, следовавший из Жирновска Волгоградской области, влетел во двор жилого дома из-за отказавших тормозов. Момент столкновения с ограждением попал на видео. Запись публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как автомобиль на полной скорости влетает в забор на территории двора. Машина снесла припаркованные автомобили. Уточняется, что поблизости находится детская площадка. Ее междугородний автобус не задел. Местный житель, который в тот момент шел с лопатой около парковки, смог быстро отскочить от машины.

В итоге пострадали семеро пассажиров и водитель междугороднего автобуса. В настоящий момент они госпитализированы.

В министерстве транспорта сообщили, что данный рейс не был постоянным и, согласно установленным маршрутам, водители не должны были ехать через этот район города.

При этом жители дома, где произошла авария, не первый год просят местные власти возвести бетонный забор, который отгородит их двор от проезжей части, и перенести детскую площадку подальше от дороги. Администрация Саратова предложила им самостоятельно решить эту проблему, пишет издание.

Ранее стало известно, что в Ярославской области попал в ДТП и перевернулся автобус с ехавшими на соревнования детьми. Предполагается, что у грузового автомобиля КАМАЗ, перевозившего лес, при движении открепился прицеп и рассыпались бревна, в который въехал Mercedes с несовершеннолетними.