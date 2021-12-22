Бритни Спирс показала фигуру в топе с декольте в честь похудения

Американская певица Бритни Спирс сбросила лишний вес и поделилась в честь этого фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

40-летняя знаменитость показала свою фигуру в бежевом кроп-топе с цветочным принтом и глубоким декольте и черных джинсах скинни. Спирс запечатлена с распущенными волосами. Ее образ дополнила подвеска в форме пера. «Захотелось похвастаться новыми джинсами и своим телом, которое стало весить на четыре фунта (1,8 килограмма) меньше. Сложно было похудеть, и кто знает, наберу ли я этот вес обратно», — подписала певица пост, который набрал 163 тысячи лайков.

Поклонники оценили внешний вид звезды и принялись писать ей комплименты в комментариях. «Худая как спичка!», «Ты просто потрясающая!», «Выглядишь прекрасно!», «Мы любим тебя, Бритни!», «Сногсшибательная королева», — высказывались они.

Ранее в декабре Бритни Спирс раскрыла секреты своего похудения. Знаменитость разместила ролик, на котором она выполняет танцевальные движения в кроп-топе и мини-шортах. По словам поп-исполнительницы, секретами ее стройности являются танцы и занятия зумбой.