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Звезда «Иронии судьбы» сломала позвоночник

Актриса Барбара Брыльска рассказала о сломанном позвоночнике и проблемах с голосом

Фото: Sergii Kharchenko / Zuma / TASS

Актриса Барбара Брыльска сломала позвоночник. Об этом сообщает PopCornNews.

Звезда «Иронии судьбы» рассказала журналистам, что не может встретиться с ними, так как она вообще не в состоянии с кем-либо видеться. Кроме того, у артистки проблемы с голосом.

«Сломанный позвоночник... вы понимаете, что это такое? Это долго все происходит — реабилитация и так далее. Я не в форме — в физической и в духовной. Что будет далее, не знаю», — заявила Брыльска.

Ранее в СМИ появилась информация, что актриса борется с раком языка. Изначально артистка отказалась говорить о болезни, однако позднее опровергла новости об обнаруженном у нее онкологическом заболевании. «Нет. Какой рак? Ой боже мой, боже. Какие слухи странные», — сказала Брыльска, которая в тот момент находилась в Варшаве из-за пандемии коронавируса.

80-летняя Барбара Брыльска наиболее известна по роли Нади Шевелевой в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» Она также сыграла в фильмах «Даун Хаус», «Адмиралъ» и «Ирония судьбы. Продолжение».

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Марина Погосян
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