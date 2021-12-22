Названы 50 профессий будущего для россиян

Сбер и Высшая школа экономики (ВШЭ) выпустили «Атлас профессий будущего», в котором названы 50 перспективных профессий для россиян по 12 направлениям деятельности. Горизонт исследования охватывает период 2022–2023 годов, говорится на сайте проекта.

В здравоохранении будут востребованы биоинформатик, менеджер индивидуальных медицинских программ, биоэкономист, нейрореабилитолог и консультант по здоровому долголетию. Среди новых профессий в сфере урбанистики — экоурбанист, специалист по транспортному развитию городов, менеджер местного сообщества, геоаналитик.

В финансах — аналитик выручки компании, оценщик технологических инициатив, аналитик по процесс-майнингу, дизайнер бизнес-моделей, архитектор интегрированной отчетности, финтех-эмбеддер. По мнению экспертов, в информационных технологиях будут перспективны такие профессии, как архитектор мультиоблачных решений, нейроинформатик, инженер-робототехник, инженер виртуальной/дополненной реальности.

В кибербезопасности — эксперт по защите персональных данных, исследователь уязвимостей, специалист по противодействию кибермошенничеству, по кибербезопасности облачных сред и по анализу угроз. В дизайне профессии будущего —

UX-исследователь, продуктовый дизайнер, дизайнер нейронных интерфейсов и эмоционального опыта, а также дизайнер голосового интерфейса.

В маркетинге — цифровой маркетолог, нейромаркетолог, консультант по электронному бизнесу, форсайтер, в логистике — менеджер по логистике и планированию цепей поставок, цифровой логист. Что касается юриспруденции, то там будет востребован блокчейн-юрист, техноэтик, специалист по правовому регулированию в фармацевтике и биотехнологиях, юрист в сфере информационных технологий.

Также в список попали Agile (scrum-мастер, владелец продукта, agile-коуч), ESG (эксперт по работе с ESG-показателями, специалист по ESG-коммуникациям, менеджер по ESG-трансформации, специалист по климатическим вопросам компании) и менеджмент в сфере досуга (менеджер по формированию впечатлений, по управлению доходом в индустрии гостеприимства и туризме, спортивный менеджер, цифровой продюсер).