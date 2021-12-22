Цены на шампанское в России захотели поднять с Нового года

Ассоциация производителей игристых вин захотела проиндексировать минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское. С такой инициативой организация обратилась в Министерство финансов России, сообщают «Известия».

Виноделы попросили Минфин поднять цены на шампанское почти на 18 процентов уже с нового, 2022 года. Представители бизнеса считают, что МРЦ на этот напиток следует повысить со 169 рублей за 0,75 литра до 199 рублей. При закупке у заводов стоимость бутылки шампанского предлагают обозначить на уровне 140 рублей вместо 118.

Такое предложение в Ассоциации объяснили повышением акциза на игристое вино с 1 января 2022 года. Они добавили, что себестоимость товара также увеличилась. Поэтому производители, соблюдая технологии производства шампанского, не укладываются в актуальные по цене минимумы. Однако розничные сети требуют поставлять продукцию по минимальным ценам, что может привести к появлению более дешевого и опасного для здоровья фальсификата шампанского.

Ответственный секретарь Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов Дмитрий Киселев подчеркнул, что качественное российское шампанское в рознице должно стоить не менее 250 рублей, поскольку технология производства напитка и сырье для него дороги. Эти факторы необходимо отразить в МРЦ, ведь «производство шампанского — высший пилотаж в виноделии».

В «Ашан» заявили, что испытывают трудности с поставками игристых вин российского производства по минимальной цене. Это обстоятельство связали с неурожаем. «Что касается цены, то мы фиксируем незначительное повышение в размере пяти процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», — подчеркнул представитель торговой сети.

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