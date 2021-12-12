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Россиян предупредили о подорожании новогоднего стола

Экономисты Масленников и Марголин: в декабре подорожают продукты для новогоднего застолья

Фото: Unsplash

Руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, экономист Никита Масленников заявил, что в декабре вырастут в цене почти все продукты, традиционные для стола на Новый год. Мнение коллеги поддержал доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист России Андрей Марголин в интервью URA.RU.

По словам Масленникова, средний новогодний чек, включая подарки, подорожал на 3,5 тысячи рублей. Растут в цене такие продукты для праздничного застолья, как конфеты, шампанское и красное вино. Крепкий алкоголь, наоборот, теряет в стоимости. Эксперт также предупредил россиян о подорожании в декабре свежих фруктов, овощей (за год их цена увеличилась на 19 процентов), красной рыбы и икры.

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«Средняя цена красной икры на прошлой неделе была пять тысяч рулей за килограмм, на этой неделе — уже семь тысяч», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Масленников спрогнозировал подорожание сырокопченых и сыровяленых колбасах (на 10-15 процентов), а также яиц. После праздника цены вряд ли упадут: их стабилизация ожидается только после первого квартала 2022 года, заключил специалист.

Марголин согласился с мнением Масленникова, что ряд плодоовощной продукции и слабоалкогольные напитки вырастут в цене. Он объяснил это «нарушением цепочки поставок из других стран», а также возросшей в России инфляцией.

«Однако причин для подорожания мясной продукции на данный момент я не вижу, ведь импортозамещение по мясу птицы и свинине произошло полностью, соответственно, нет никаких предпосылок для роста цен именно по этому сегменту», — подчеркнул Марголин.

Ранее сообщалось, что в России перед Новым годом подорожало шампанское. Стоимость напитка увеличилась на14 процентов в несетевой рознице, в сетевой — на пять процентов.

Марина Совина
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