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В китайском городе объявили строгий карантин из-за COVID-19

Жителям города Сиань в Китае запретили выходить из дома из-за распространения коронавируса

Фото: China Daily / Reuters

Власти китайского города Сиань ввели строгий карантин из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает газета Daily Mail.

В 13-миллионном городе сейчас, по официальным данным, 143 инфицированных жителя. С 21 по 22 декабря появилось 52 новых случая заражения. Для Китая, который готовится принять зимние Олимпийские игры 2022 года, задача по максимальному сдерживанию заражаемости COVID-19 стала критичной.

По распоряжению администрации, все жители города должны находиться дома. Каждое домохозяйство может раз в два дня отправлять за покупками первой необходимости одного человека. Также выходить из дома позволительно в случае чрезвычайных ситуаций.

1 декабря 2021 года Госкомитет здравоохранения КНР сообщил о новой вспышке коронавируса в стране. Центром распространения новой волны заболевания стал регион Внутренняя Монголия на границе с Россией.

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Николай Чигасов
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