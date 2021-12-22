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Россиянам назвали стоимость отдыха на Новый год в странах бывшего СССР

АТОР: стоимость тура на Новый год в Армению начинается от 15 тыс. руб. на одного человека

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Российским туристам назвали оптимальную стоимость отдыха на новогодние праздники в Армении, Белоруссии, Азербайджане и Узбекистане. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что спрос на отдых в странах бывшего СССР, особенно в период зимних праздников, намного выше, чем в прошлом году. По мнению специалистов, из-за недоступности большинства стран Европы россияне выбирают ближневосточные направления в качестве альтернативы. Более того, в Армению и Белоруссию, с которыми возобновлено авиасообщение, не требуется виза.

Среди постсоветских направлений по объему новогоднего спроса лидирует Армения. Так, стоимость путевки в страну на три ночи с проживанием и перелетом колеблется в пределах 34-48,8 тысячи рублей на одного человека, экскурсионный тур — от 67,5 тысячи рублей, аналогичное предложение, но без билетов, начинается от 15 тысяч рублей. За шестидневное путешествие «Рождество в Армении» придется заплатить около 32 тысяч рублей (трансфер не включен в цену).

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Отпраздновать Новый год в Белоруссии можно от 17 тысяч рублей на человека, экскурсионное трехдневное путешествие обойдется от 16,5 тысячи рублей (все без учета проезда).

Экскурсионный тур в Узбекистан с вылетом 29 декабря на четыре ночи обойдется от 66,2 тысячи рублей на человека, в Азербайджан — от 77,7 тысячи рублей на двоих. Стоимость предложения «Новогодняя ночь в Самарканде» — от 33,8 тысячи рублей без учета затрат на дорогу.

Ранее в декабре сообщалось, что российские путешественники массово решили провести зимние праздники в трех зарубежных странах — Турции, Армении и Молдавии. Также в список востребованных у отечественных туристов направлений вошли ОАЭ, Венгрия, Египет и Болгария.

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Дарья Рыбак
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