Врач перечислил обязательные правила выбора одежды в мороз

Во время морозов надо одеваться, не оставляя открытых мест, защищать руки теплыми перчатками или варежками, закрывать шею и лицо шарфом, использовать плотно прикрывающую уши шапку, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, пишет РИА Новости.

Специалист напомнил, что обувь зимой надо носить теплую, свободную, на толстой подошве. Врач напомнил, что одежда помогает удерживать тепло, выработанное организмом. «Также надежно нужно одевать и детей. Морозы — это не время для закаливания», — перечислил он обязательные правила выбора одежды в мороз.

Тяжельников рекомендовал застегивать верхнюю одежду и надевать все вещи исключительно дома, это помогает сохранить тепло. В сильные морозы надо надевать по три-четыре слоя одежды, так как воздух между слоями создает дополнительную защиту.

«Белье, рубашка, джемпер и верхняя одежда лучше, чем даже очень теплое пальто, надетое на одну футболку», — добавил эксперт. Он посоветовал в морозы носить вещи из шерсти, флиса и других пористых материалов.

Обувь не должна сдавливать ноги. Надо выбирать теплые носки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в азиатской части России прогнозируется зима с аномальными морозами до минус 52 градусов. Он уточнил, что в Якутии в ближайшие дни минимальная температура воздуха составит минус 49-52 градуса, в Красноярском крае — до 45 градусов мороза.