Полиция задержала возившего по Москве мертвого брата россиянина

В Москве полиция задержала мужчину, который сообщил о смерти брата, тело которого он нашел в своей машине. Об этом в среду, 22 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, житель столицы обратился в полицию с сообщением о том, что нашел тело в собственной машине. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили, что у умершего были связаны руки на груди бинтами.

Этот момент россиянин никак не прояснил, но позже заявил, что лично посадил тело брата на переднее сиденье машины. Кроме того, он какое-то время колесил по городу с этим телом, прежде чем позвонить в полицию. Правоохранители изучают подробности.

Ранее сообщалось, что пропавшего в городе Углегорске Сахалинской области 15-летнего подростка нашли мертвым. Мальчик ушел из дома около половины шестого утра 20 декабря, его местонахождение было неизвестно. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин смерти, проводятся экспертизы.