Пропавшего на Сахалине два дня назад подростка нашли мертвым

Пропавшего в городе Углегорске Сахалинской области 15-летнего подростка нашли мертвым, об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мальчик ушел из дома около половины шестого утра 20 декабря, его местонахождение было неизвестно.

В ходе проведения следственных действий на территории одного из неработающих предприятий Углегорска было найдено тело подростка. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные не установление причин смерти, проводятся экспертизы.

В процессе расследования будет дана оценка действия или бездействию лиц, отвечавших за охрану объекта, а также приняты меры профилактического характера.

Ранее, 9 сентября, сообщалось, что в городе Тихвин Ленинградской области был найден мертвым 15-летний подросток, пропавший четырьмя днями ранее. Его тело обнаружили в подъезде жилого дома на лестнице возле запасного выхода. В день пропажи он поссорился с матерью из-за учебы, а перед уходом оставил родственникам прощальную записку.

