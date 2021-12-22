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Пропавшего на Сахалине два дня назад подростка нашли мертвым

СК по Сахалинской области: обнаружено тело пропавшего в Углегорске 15-летнего подростка

Фото: СУ СКР по Сахалинской области

Пропавшего в городе Углегорске Сахалинской области 15-летнего подростка нашли мертвым, об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета России по региону.

Продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного отсутствия несовершеннолетнего по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мальчик ушел из дома около половины шестого утра 20 декабря, его местонахождение было неизвестно.

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В ходе проведения следственных действий на территории одного из неработающих предприятий Углегорска было найдено тело подростка. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные не установление причин смерти, проводятся экспертизы.

В процессе расследования будет дана оценка действия или бездействию лиц, отвечавших за охрану объекта, а также приняты меры профилактического характера.

Ранее, 9 сентября, сообщалось, что в городе Тихвин Ленинградской области был найден мертвым 15-летний подросток, пропавший четырьмя днями ранее. Его тело обнаружили в подъезде жилого дома на лестнице возле запасного выхода. В день пропажи он поссорился с матерью из-за учебы, а перед уходом оставил родственникам прощальную записку.

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Марина Совина
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