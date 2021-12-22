В России предложили ввести смертную казнь для ряда преступников

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для ряда преступников, сообщает РИА Новости.

Хамзаев заявил, что поддерживает законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних. Он добавил, что такие преступники «должны нести еще более жесткую ответственность», и назвал это правильным.

«Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», — подчеркнул парламентарий.

Политик добавил, что закон, который в первом чтении приняла Госдума, предполагает наказание только для «педофилов-рецидивистов». «Но я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания», — заключил он.

21 декабря Госдума одобрила законопроект о пожизненном заключении педофилов. В законопроекте также предлагается установить максимальное наказание за совершение изнасилования и применение насильственных действий сексуального характера.