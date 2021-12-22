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Названы провоцирующие депрессию продукты

Диетолог Тараско: употребление хлебобулочных и кондитерских изделий провоцируют депрессию

Фото: Pixabay

Диетолог Анастасия Тараско назвала продукты, прием которых способен спровоцировать депрессию у человека, сообщает «Медик Форум». Она отметила, что для снижения риска развития депрессии и ожирения стоит поставить себе некоторые ограничения в еде.

Специалист советует воздержаться от употребления продуктов с обильным содержанием легкоусвояемых углеводов, в числе которых находятся различные хлебобулочные и кондитерские изделия. Когда они попадают в человеческий организм, начинается резкое насыщение крови, после которого они также резко ее покидают, из-за чего происходят перепады настояния, возникает легкая депрессия, а также желание съесть что-то еще, пояснила медик.

«Это приводит к известным всем последствиям — излишнему весу, и депрессия никуда не уходит, а еще больше усугубляется. Обогатите свой рацион продуктами, содержащими триптофан, и получите отличные результаты», — заключила врач.

Ранее врачи назвали привычки в еде у людей старше 60 лет, являющиеся наиболее вредными для них. По их мнению, самыми пагубными пищевыми привычками для них являются недостаточное потребление белка, воды и клетчатки.

Марина Совина
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