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Названы самые вредные пищевые привычки для пожилых людей

Врачи посоветовали людям старше 60 лет употреблять продукты с белком и клетчаткой

Фото: Pixabay

Врачи назвали привычки в еде у людей старше 60 лет, являющиеся наиболее вредными для них. По их мнению, самыми пагубными пищевыми привычками для них являются недостаточное потребление белка, воды и клетчатки, сообщает «Медик Форум».

Отмечается, что многие пожилые люди перестают употреблять в пищу достаточное количество продуктов, содержащих белок. С возрастом вред от этого усугубляется в силу того, что человеческий организм теряет мышечную массу. У людей в возрасте, не получающих необходимое количества белка, возникают проблемы, связанные с их физической силой. Помимо этого, для осуществления нормального метаболизма и выведения потенциально вредных компонентов необходима влага. Недостаточное ее количество чревато различными болезнями, включая рак.

Также специалисты посоветовали не есть на ночь, поскольку это увеличивает риск развития диабета и других метаболических нарушений. Наконец, медики призвали тех, кто ест исключительно мягкую пищу, не пренебрегать овощами и бобовыми. По их словам, клетчатка препятствует росту уровня холестерина и сахара, стимулируя рост полезной флоры в кишечнике. Недостаток клетчатки, в свою очередь, может привести к проблемам с пищеварением и плохим образом сказаться на состоянии иммунитета.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско рассказала, употребление каких продуктов на завтрак приносит вред организму. Она назвала вредными крепкий чай и кофе натощак, поскольку они раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и не заряжают организм энергией. Опасными также оказались торты, конфеты и пирожные, богатые быстрыми углеводами. Они быстро всасываются и провоцируют всплеск глюкозы. В результате употребления этих популярных сладких продуктов быстро возникает чувство голода и головная боль.

Марина Совина
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