Стилист покалечила визажиста во время корпоратива в московском салоне красоты

Стилист московского салона красоты покалечила визажистку во время новогоднего корпоратива. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно информации издания, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря в салоне красоты на Садовом кольце. 28-летняя визажистка, чье имя не раскрывается, провела первый рабочий день на новом месте, который совпал с мероприятием. Около полуночи стилист по прическам запустила в новую сотрудницу стаканом и попала ей в лоб.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Отмечается, что нападавшую отвезли в отделение, а пострадавшую забрали в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Известно, что на данный момент визажистка находится на больничном с гематомой.

Руководство салона приняло решение уволить стилиста. Кроме того, пострадавшая собирается написать на коллегу заявление в полицию. Причина конфликта и имена его участников пока неизвестны.

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