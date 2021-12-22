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Стилист покалечила визажиста во время корпоратива в московском салоне красоты

Стилист салона красоты на Садовом кольце запустила в визажистку стаканом, попав ей в лоб

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Стилист московского салона красоты покалечила визажистку во время новогоднего корпоратива. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Согласно информации издания, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 декабря в салоне красоты на Садовом кольце. 28-летняя визажистка, чье имя не раскрывается, провела первый рабочий день на новом месте, который совпал с мероприятием. Около полуночи стилист по прическам запустила в новую сотрудницу стаканом и попала ей в лоб.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Отмечается, что нападавшую отвезли в отделение, а пострадавшую забрали в больницу с подозрением на сотрясение мозга. Известно, что на данный момент визажистка находится на больничном с гематомой.

Руководство салона приняло решение уволить стилиста. Кроме того, пострадавшая собирается написать на коллегу заявление в полицию. Причина конфликта и имена его участников пока неизвестны.

В октябре россиянка напала на врача из-за неудачно наращенных ресниц дочери. По версии следствия, 22 октября жительница Кировска 1980 года рождения, которая является матерью пациентки, ударила врача по голове, поскольку он отказал девушке в выдаче листа нетрудоспособности.

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Айсель Эюбова
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