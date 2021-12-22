За экологией близ Байкала начали следить дроны

За экологической обстановкой близ Байкала начали следить беспилотники. Об этом сообщает ГТРК «Бурятия».

Дроны задействуют для мониторинга ситуации в районах, прилегающих к участкам Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Как отмечается, квадрокоптеры были специально разработаны для работы на больших территориях с использованием глобальных навигационных спутниковых систем.

Главной задачей беспилотников станет определение точных координат различных наземных объектов и загрязнений, угрожающих окружающей среде. В частности, они смогут фиксировать разливы топлива, возгорания, протечки и свалки у железнодорожных путей.

В 2020 году сообщалось, что ученые Томского политехнического университета разработали систему, которая облегчит тушение лесных пожаров. Отмечалось, что цифровая платформа позволит автоматизировать процесс составления сводного плана по ликвидации возгораний.