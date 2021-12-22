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За экологией близ Байкала начали следить дроны

Квадрокоптеры задействовали для наблюдения за экологической обстановкой близ Байкала

Фото: Shutterstock

За экологической обстановкой близ Байкала начали следить беспилотники. Об этом сообщает ГТРК «Бурятия».

Дроны задействуют для мониторинга ситуации в районах, прилегающих к участкам Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба. Как отмечается, квадрокоптеры были специально разработаны для работы на больших территориях с использованием глобальных навигационных спутниковых систем.

Главной задачей беспилотников станет определение точных координат различных наземных объектов и загрязнений, угрожающих окружающей среде. В частности, они смогут фиксировать разливы топлива, возгорания, протечки и свалки у железнодорожных путей.

В 2020 году сообщалось, что ученые Томского политехнического университета разработали систему, которая облегчит тушение лесных пожаров. Отмечалось, что цифровая платформа позволит автоматизировать процесс составления сводного плана по ликвидации возгораний.

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Варвара Кошечкина
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