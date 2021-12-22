Назван самый разбогатевший в 2021 году россиянин

Forbes рассказал, что состояние создателя «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова в 2021 году росло быстрее, чем у любого другого россиянина, — сейчас оно равняется 17,2 миллиарда долларов. В целом российские миллиардеры стали богаче на 145 миллиардов долларов и заняли третье место в мире по приросту капитала.

Самым разбогатевшим предпринимателем после лидера по приросту капитала Дурова названа основательница ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Более того, она оказалась самым успешным миллиардером года в процентном выражении — прирост ее состояния составил более 1000 процентов. Первыми по приросту капитала стали американские магнаты, заработав за год в сумме 945 миллиардов. Индекс самых успешных акций на биржах США S&P 500 вырос на 21 процент, а индекс биржи Nasdaq, специализирующейся на ценных бумагах IT-компаний, увеличился на 50 процентов.

Значительную часть прироста обеспечил один человек — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. К его состоянию прибавилось 110 миллиардов долларов, столько же, сколько и в 2020 году. Такой прирост обусловило подорожание акций его компаний: акции Tesla за год увеличились в цене на 44 процента. Маск является богатейшим человеком в мире, располагая 266 миллиардами, — эксперты считают, что бизнесмен может стать первым в мире триллионером. Forbes включил в рейтинг более 2600 миллиардеров со всего мира и заявил, что совокупное состояние этих людей выросло на 1,6 триллиона долларов, до 13,6 триллиона долларов.

В апреле богатейшим бизнесменом России издание признало председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова с состоянием в 29,1 миллиарда долларов. Вторым в рэнкинге оказался крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин (27 миллиардов долларов), а третьим — бенефициар сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин (26,2 миллиарда долларов).