В Египте повысили минимальные цены на проживание в отелях

Правительство Египта утвердило предложение Министерства по туризму и древностям о повышении минимальной цены на проживание в отелях с 1 мая 2022 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таким образом, минимальная стоимость на размещение в пятизвездочных отелях повысится на 25 процентов, четырехзвездочных — на 42 процента. Помимо прочего, впервые вводится регулирование цен в гостиницах трех, двух и одной звезды. Требование распространится на объекты размещения по всей стране, за исключением провинций Луксор, Асуан и Новая Долина, городов Таба и Нувейба, где оно вступит в силу позже — с 1 ноября 2022 года.

Согласно новому постановлению, стоимость проживания в отелях пяти звезд будет не ниже 50 долларов (3,7 тысячи рублей) в сутки в расчете на одного человека, четырех — не ниже 40 долларов (2,9 тысячи рублей), трех — не ниже 30 долларов (2,2 тысячи рублей), двух — не ниже 20 долларов (1,5 тысячи рублей), одной — не ниже 10 долларов (738 рублей).

По мнению туроператоров, решение правительства носит формальный характер, так как реальные цены в гостиницах будут зависеть от совокупности рыночных факторов, например, контрактинга, сезонности, загрузки и политики конкурентов, в том числе предложений турецких отельеров.

Ранее в декабре россиянам рассказали о «невероятном падении цен» на отдых в Египте в последние недели 2021 года. Например, за семидневный отдых в гостинице категории три звезды с перелетом из Москвы туристам придется заплатить от десяти тысяч рублей на одного человека. Приобрести путевку в отель более высокого уровня можно, заплатив от 13 тысяч рублей.

