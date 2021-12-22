Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

В Египте повысили минимальные цены на проживание в отелях

АТОР: в Египте минимальные цены в отелях пяти звезд повысили до 50 долларов в сутки

Фото: Mathias Bergeld / globallookpress.com

Правительство Египта утвердило предложение Министерства по туризму и древностям о повышении минимальной цены на проживание в отелях с 1 мая 2022 года. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таким образом, минимальная стоимость на размещение в пятизвездочных отелях повысится на 25 процентов, четырехзвездочных — на 42 процента. Помимо прочего, впервые вводится регулирование цен в гостиницах трех, двух и одной звезды. Требование распространится на объекты размещения по всей стране, за исключением провинций Луксор, Асуан и Новая Долина, городов Таба и Нувейба, где оно вступит в силу позже — с 1 ноября 2022 года.

Материалы по теме:
«Вечерняя стрельба — обыденное явление» Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
«Вечерняя стрельба — обыденное явление»Мясо, вино и бандитские разборки. Чего ждать в Бразилии и Аргентине
30 января
Египетская сила Чудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
Египетская силаЧудаки, пирамиды и сплошной обман. Чего ждать от Египта российскому туристу?
24 декабря

Согласно новому постановлению, стоимость проживания в отелях пяти звезд будет не ниже 50 долларов (3,7 тысячи рублей) в сутки в расчете на одного человека, четырех — не ниже 40 долларов (2,9 тысячи рублей), трех — не ниже 30 долларов (2,2 тысячи рублей), двух — не ниже 20 долларов (1,5 тысячи рублей), одной — не ниже 10 долларов (738 рублей).

По мнению туроператоров, решение правительства носит формальный характер, так как реальные цены в гостиницах будут зависеть от совокупности рыночных факторов, например, контрактинга, сезонности, загрузки и политики конкурентов, в том числе предложений турецких отельеров.

Ранее в декабре россиянам рассказали о «невероятном падении цен» на отдых в Египте в последние недели 2021 года. Например, за семидневный отдых в гостинице категории три звезды с перелетом из Москвы туристам придется заплатить от десяти тысяч рублей на одного человека. Приобрести путевку в отель более высокого уровня можно, заплатив от 13 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
«Газпром» приостановил поставки по трубопроводу «Ямал — Европа»
Блогерша раскрыла три распространенные причины выпадения волос
Тутберидзе оценила шансы на приглашение Туктамышевой в свою группу
Торги на Мосбирже открылись ростом
Названы сроки поступления Су-57 в войска
ФСБ задержала ректора Казанского университета по делу об убийстве депутата
США привлекут автомобили к спасению планеты
Генерал ФСБ рассказал о главных угрозах безопасности России в 2022 году
В Египте повысили минимальные цены на проживание в отелях
Стала известна цена самой дешевой квартиры без туалета в Москве
Ректора Казанского университета задержали в ходе спецоперации ФСБ
Дело полковника ФСБ об афере на 600 миллионов рублей закроют и освободят его
Из американского фонда помощи в пандемию украли 100 миллиардов долларов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter