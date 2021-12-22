В Екатеринбурге снимут социальную драму с элементами боевика

В Екатеринбурге пройдут съемки социальной драмы с элементами боевика «Сломя голову». Сценаристом картины выступил Савва Минаев, работавший над проектами «Цой» и «За час до рассвета», пишет E1.RU.

Фильм будет создан при поддержке министерства культуры России, а в производство его запустит Свердловская киностудия. Съемки начнутся в 2022 году.

По сюжету, грабитель банка Андрей встает перед необычным выбором после того, как узнает, что попал на камеры видеонаблюдения во время совершения преступления. «Основная тема фильма состоит в том, что навязанные извне стандарты годятся не для всех и являются условностями», — объяснила генпродюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.

Режиссером ленты выступил Артем Аксененко (сериалы «Медиатор» и «Лапси»).

Ранее сообщалось, что две российские картины «Секреты семейной жизни» и «Кибердеревня» получили награды на фестивале веб-сериалов Webfest Berlin, который прошел в онлайн-формате с 13 по 15 декабря.